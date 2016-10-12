Nakliyat-İş’ten: Dünya Sendikalar Federasyonu 17. Genel Kurulu Güney Afrika/ Durban’da Yapıldı

Dünya Sendikalar Federasyonu 17. Genel Kurulu

Güney Afrika/ Durban’da Yapıldı

111 Ülkeden 1500 delege ile 5-8 Ekim tarihleri arasında Güney Afrika/ Durban’da toplam delege sayısının 340’ı kadın delegelerden oluşan Genel Kurul büyük bir coşku ile tamamlandı. Genel Kurulun son gününde binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş ve miting yapıldı.

93 milyon üyesi bulunan DSF 1945 yılında kuruldu. Sınıf temelli ücretli köleliğin kapitalizmin ve sömürünün ortadan kaldırılması için mücadele etmektedir.

Genel Kurul’da 112 delege konuşma yapmıştır.

Dünya’da başını ABD Emperyalizminin çektiği emperyalist çetenin ekonomi örgütleri IMF, Dünya Bankası, askeri örgütü NATO ile casus örgütleri CIA ve işbirlikçilerinin işçi sınıfına yönelik ekonomik – siyasi zulüm politikalarına karşı mücadeleye ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Yerel Ve Uluslararası parababaları, finans kapitalistlerin ve onların çıkarlarının siyasi temsilcilerinin İşçi Sınıfının kazanılmış haklarına yönelik saldırılar, güvencesiz, kuralsız, taşeron, kölece çalışma koşullarına karşı uluslararası İşçi Sınıfı mücadelesinin örgütlenmesi ve dayanışmaya yönelik coşkulu kararlı mesajlar verildi.

Dünyada ırkçılığın, açlığın ve yoksulluğun, sömürünün coğrafyası Afrika’dan, Durban’dan emperyalistlere, sömürgecilere karşı mücadele kararları alındı.

Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu Dünya Sendikalar Federasyonu Başkanlık Kuruluna seçildi. Başkanlık Kurulu DSF’de seçimle belirlenen en üst organ olarak görev yapmaktadır.

Başkanlığa Güney Afrika COSATU üyesi NEHAWU Genel Başkanı Mzwandile Makwayiba seçildi. Genel Sekreterliğe ise yeniden George Mavrikos seçildi.

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