Nakliyat-İş’ten Gemlik’te basın açıklaması

BASINA VE KAMUOAYUNA

MSC/MEDLOG LOJİSTİK’TE

İŞÇİ VE SENDİKA DÜŞMANLIĞINA KARŞI

MÜCADELEMİZ-DİRENİŞİMİZ 42. GÜNÜNDE GEMLİK’TE

DEVAM EDİYOR

Sendikamız, MSC/MEDLOG Lojistik’de örgütlenme çalışması başlatmış, ancak işverenin duyumu üzerine işveren yetkilileri değişik illerde 130 üyemizi sendikal örgütlenmeden dolayı hukuksuz bir şekilde işten çıkartmıştır. İstanbul, İzmir, Mersin ve Kocaeli/Gebze’de işten atılan üyelerimiz işyerlerinin önünde bekleyerek direnişe kararlı bir şekilde devam ediyorlar.

Bursa/Gemlik’de bulunan işyerinden de 30 üyemiz işten atılmış, Bursa Valiliğinin OHAL’i gerekçe göstererek eylem yasağı getirmesine rağmen değişik şekillerde mücadelemiz ve direnişimiz Gemlik’de de devam etmektedir.

Yarın Gemlik işyerinden atılan üyelerimize yönelik hak ihlalleri, baskı ve tehditlerle ilgili olarak atılan üyelerimizin, eş ve çocuklarının, yöneticilerimizin katılacağı bir basın açıklaması yapılacaktır. Basın açıklaması sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından yapılacaktır.

Bütün basın emekçilerini, sendikaları ve halk örgütlerini yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz. 12.10.2016

Basın Açıklamasının Yapılacağı ;

Tarih : 13.10.2016 Perşembe

Yer : Medlog Lojistik Gemicilik Tur. A.Ş.

Engürücük Köyü Yazırova Mevkii Liman Yolu Bursa/Gemlik

Saat : 16:00

Nakliyat-İş Genel Merkezi