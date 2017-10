Nakliyat-İş’ten: İş Cinayetleri Katliamlara Dönüştü. Şırnak/Cizre Kömür Ocağında 7 İşçi Kardeşimiz İş Cinayetinde Katledildi

Şırnak/Cizre’deki kömür ocağında meydana gelen göçükte; Sekvan Üstün, Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur, Yüksel Uğur, Mehmet İzer, Vedat Özden ile Abdullah Kayaş adlı işçi kardeşlerimiz hayatlarını kaybettiler. Bir işçi de hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Yaşamını kaybeden işçi kardeşlerimizi rahmetle, saygıyla anıyor, ailelerine başsağlığı, yaralı işçi kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz.

Basından yer alan bilgilere göre 2013’ten beri o bölgedeki kömür ocaklarının Bakanlık tarafından kapatılmış olduğu ve Valilik tarafından kömür çıkartılmasının yasaklandığı belirtiliyor. Bu durumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yaptığı açıklamada doğrulayarak, ocağın ruhsatsız çalıştırıldığını ifade etmiştir. Şırnak’ta, Bakanlığın kapattığı, Valiliğin yasakladığı söylenen kömür ocaklarında son 4 yılda 18 işçi katledilmiştir.

Patronların daha fazla sömürü, daha fazla kâr hırsları, özelleştirmeler, maliyetleri düşürme adına iş güvenliği önlemlerinin maliyet olarak görülmesi katliama davetiye çıkartmıştır. Yapılan yeni düzenlemeyle işçi sağlığı iş güvenliği kamu denetimi yerine piyasa koşullarına teslim edilmiştir.

Faciaya dönüşen işçi katliamının sorumluları bellidir. Bu işçi katliamının sorumluları; Parababaları (sermaye) düzeni, özelleştirme, taşeron cehennemi ve AKP İktidarıdır.

Şırnak/Cizre’de yaşanan iş cinayeti ne ilk ne de son olacaktır. 11 Ekim 2017’de TÜPRAŞ’ta patlama sonucu 4 işçi katledildi. TÜPRAŞ’ta da bu ilk değildir. Her dönem çeşitli nedenlerle iş cinayetleri yaşanmaktadır. 18 Ağustos 2017 tarihinde Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Çamlıca Beldesi’nde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi ile 7 işçi yaşamını yitirdi. Siirt/ Şirvan’da 18 Kasım 2016 tarihinde 3 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. 28 Ekim 2014 tarihinde, Karaman/Ermenek’te maden ocağını su baskını sonucunda 18 maden işçisi katledildi. 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen Cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciasında 301 işçi kardeşimiz yaşamını yitirdi. Mecidiyeköy’de Torunlar Center’de 6 Eylül 2014 yılında meydana gelen asansör kazasında 10 işçi hayıtını kaybetti. 12 Mart 2012 tarihinde Marmara Park AVM inşaatında işçilerin yatakhane olarak kullandığı çadır yandı. 11 işçi yanarak can verdi. Bu saydığımız işçi katliamları basında yer alan işçi katliamlarıdır. Buna karşılık basından yer almayan ancak her gün farklı sektörlerde çok sayıda iş cinayetleri yaşanmaktadır.

Ülkemiz, ölümlü iş kazalarında Avrupa birincisi, dünyada ise üçüncü sıradadır. 2017’nin ilk dokuz aylık dönemde 1496 işçi kardeşimiz, iş cinayetlerine dönüşen iş kazalarında yaşamını yitirmiştir.

Bu rakamlar ülkemizdeki iş cinayetlerinin geldiği durumu çok açık ve net bir şekilde göstermektedir. Son yaşanan bu iş cinayetinde de başlıca nedenler özelleştirme, taşeronlaştırma ve iş güvenliğinin alınmamasıdır.

İş cinayetlerine sebep olanlar, Tarih önünde İşçi Sınıfına, halkımıza hesap vereceklerdir.

Katil Parababaları Düzeni Hesap Verecek!

19.10.2017

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi