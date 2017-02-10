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Nakliyat-İş’ten: İstanbul Tüvtürk Araç Muayene İstasyonlarında 23 Ocak’tan 4 Şubat 2017 Tarihleri Arasında İşyerinde Çalışan 400 Üzerindeki Üyelerimize Yönelik “Temel Sendikal Eğitimlerimiz” Yapıldı

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Halkın Kurtuluş Yolu

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