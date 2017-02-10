Nakliyat-İş’ten: İstanbul Tüvtürk Araç Muayene İstasyonlarında 23 Ocak’tan 4 Şubat 2017 Tarihleri Arasında İşyerinde Çalışan 400 Üzerindeki Üyelerimize Yönelik “Temel Sendikal Eğitimlerimiz” Yapıldı

İstanbul Tüvtürk Araç Muayene İstasyonlarında 23 Ocak’tan 4 Şubat 2017 tarihleri arasında işyerinde çalışan 400 üzerindeki üyelerimize yönelik “Temel Sendikal Eğitimlerimiz” yapıldı.

Sendikal eğitim, Örgütlenme Daire Başkanımız Erdal Kopal tarafından yönetildi.

Temel Sendikal Eğitimi Sosyal İş Sendikası Eğitim Koordinatörü Hasan Aktaş verdi.

Temel Sendikal Eğitimler, Sendikamızın hazırlamış olduğu “Mücadele Tarihimiz” adlı sinevizyonla başladı.

Sinevizyon gösterimi bittikten sonra Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu gündemi değerlendiren konuşmalar yaptı.

İçerisinde yaşadığımız dünyanın, bölgemiz ve ülkemizde ki ekonomik, siyasal gelişmeleri ABD ve diğer emperyalistlerin ülkemize, insanlığa, saldırılarına karşı, İşçi Sınıfının, halkların mücadelesini anlattı.

Genel Başkanımız konuşmalarında, mevcut sendikal anlayışımızı, DİSK ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Ayrıca Sermaye Sınıfının, AKP iktidarının her geçen gün, İşçi Sınıfımızın kazanılmış haklarına yönelik saldırıların arttığını belirtti. Genel Başkanımız, bu saldırılara karşı nasıl bir mücadele verilmesi gerektiği üzerinde durarak Sendikamızın mücadelesinde örnekler verdi. Nakliyat İş Sendikasının DİSK’in adına, tarihine, mücadelesine, geleneklerine, sahip çıktığını bu değerleri ileriye taşıma mücadelesi verdiğini anlattı. Sarı Sendikacılığa karşı mücadelenin önemini örneklerle ortaya koydu.

Sınıf Sendikacılığı yaptığını aynı zamanda Sarı Sendikacılığa karşıda mücadele etiğine vurgu yaptı.

Temel Sendikal Eğitim’de Hasan Aktaş aşağıdaki konulara değindi.

Sendika nedir?

Sendikalar nasıl doğdu?

Sendikaların özellikleri ve anlayışları nelerdir?

Ulusal İstihdam stratejileri programında Kadım Tazminatımızın gasp edilmesi, Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi, Kölelik yasaları gibi konuları ve önümüzdeki günlerde emek penceresindeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde anlattı.

Eğitimler boyunca üyelerimiz, işyeri temsilcileri ve baş temsilcilerimiz soru ve cevaplarla katılımcı oldular ve eğitimin daha verimli hala gelmesini sağladılar