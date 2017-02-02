Nakliyat-İş’ten:

Konya Büyükşehir Belediyesinde İşten Çıkarılan Otobüs Şoförlerine

iş başvurusu yapmaları durumunda işe iade sözü verildi

Sendikamız işten çıkarılan otobüs şoförleri ile birlikte Konya Kayalı park Meydanın da bu gün Sendika Genel Başkanımızın ve sendikamızın üye işçilerinin katılacağı kitlesel basın açıklaması yapma kararı alındı. Basın açıklaması sonrası Konya Büyükşehir Belediyesinde alt işveren/ taşeron da işten çıkarılan otobüs şoförleri direnişe başlayacaktı.

Ancak kitlesel basın açıklaması öncesi alt işverenle, sendika Genel Başkanımızın ve işten çıkarılan bazı işçilerin yapmış olduğu görüşmede, işten çıkarılan işçilerin başvuru yapmaları durumunda işe geri alınacakları sözü verilmiştir.

Bunun üzerine bu gün saat 14.00’de yapacağımız kitlesel basın açıklaması yapılamayacak otobüs şoförlerinin başlayacağı direniş de başlamayacaktır.

İşten çıkarılan otobüs şoförleri işe başlamak için başvurularını yapacaklardır.

02.02.2017

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi