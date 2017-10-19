Nakliyat-İş’ten: MSC/MEDLOG Lojistik’te İşçi Kıyımına karşı açılan Davalar Hukuk Zaferi ile sonuçlanmaya devam ediyor

İzmir’den Sonra Mersin, Bursa ve İstanbul’da sonuçlanan Davalarda Mahkeme, Medlog Lojistik’in İşçi ve Sendika Düşmanlığına Karar verdi

Dünyanın ikinci büyük konteynır operatörü olan MSC (Mediterranean Shipping Company)’nin MEDLOG Lojistik işyerinde Sendikamıza üye oldukları için işten atılan işçiler adına açtığımız işe iade davasında ilk zafer Temmuz ayında İzmir 11. İş Mahkemesindeki üç ayrı dosyada kazanılmıştı.

Daha sonra yapılan yargılamalar sonucunda İstanbul, Bursa, Mersin, Gebze ve İzmir’de görülen davalarda İş Mahkemeleri, işten çıkartmaların haksız olduğu ve sendikal nedenle yapıldığını kabul ederek, işe iadeye işçinin başvurusuna, işverenin işe başlatıp başlatmamasına bağlı olmaksızın 12 aylık ücreti tutarında SENDİKAL TAZMİNATA hükmetti. Ayrıca işveren, işçinin 4 aylık ücreti tutarında boşta geçen sürenin ücretinin ödenmesine karar verdi.

Böylece MEDLOG patronu; her bir işçi için 12+ 4 olmak üzere 16 aylık tazminat ödemeye mahkûm oldu.

Bugüne kadar Türkiye’nin 8 ayrı bölgesinde işten çıkartılan 168 işçi için açılan davaların toplamında 61’i sonuçlandı. En son İstanbul Bakırköy 6. İş Mahkemesinde 31 dava ile Bursa 4. ve 2. İş Mahkemelerinde 12 dava sonuçlandı. Daha önce İzmir’den 6, Mersin’de 11 ve Gebze’den 1 dava sonuçlanmıştı.

Sonuçlanan davalar diğer davalara da emsal bir karardır.

Ayrıca mahkeme iş güvencesi kapsamında olmayan (yani 6 aylık kıdemi olmayan) işçiler için de aynı karar verilmiştir.

Böylece bu kararlar; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasasının 25’inci maddesindeki; “fesih dışında” ve “18” ibarelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinden sonra çıkan emsal kararlardan birisi olmuştur.

Bu kararla MSC/MEDLOG Lojistik işverenin işçi ve sendika düşmanlığı kanıtlanmış, işveren tazminat ödemeye mahkûm olmuştur. İşveren temsilcilerine karşı TCK’nin 117. 118. maddelerine göre sendikal faaliyeti engellemek sucundan açılan ceza davası ise devam etmektedir.

İşverene yalancı şahitlik yapan işçi, vicdan azabı çektiğini belirterek,

mahkemeye başvurdu, ifade verdi

MSC/MEDLOG işvereni tarafından yalancı şahitlik yaptırılan işçilerden biri, pişmanlık duyarak ve vicdanen rahatsız olup mahkemeye başvurarak daha önce işveren lehine yaptığı yalan ifadeyi geri alarak yeniden doğru ve atılan işçiler lehine ifade verdi. Çalışanın işten atılma ve çeşitli baskıları göze alarak yapmış olduğu bu davranış gösteriyor ki işverenin vaatleri, baskıları bir yere kadar. İşçiler kendi hakları ve davaları için er ya da geç mücadeleye katılacaklardır.

Kazanılan davalarımız tüm MSC/MEDLOG Lojistik İşçilerine ve İşçi Sınıfımıza hayırlı ve örnek olsun. 19.10.2017

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi