Nakliyat-İş’ten: PAME’den Türkiye Sendikalarına, İşçi Sınıfına Dostluk ve İşbirliği Çağrısı

Türkiye'deki Meslektaşlar ve Yoldaşlar!

Yüzlerce sendikanın sesi olan PAME ''Tüm İşçilerin Militan Cephesi'' ülkemizde İşçi Sınıfının çıkarları için ve halk karşıtı politikalara karşı mücadele eder, Türk hükümetinin halk karşıtı politikalara ve işçilere uyguladığı baskı ve şiddeti kınıyoruz.

PAME Türkiye'deki işçi ve halk mücadelesini uluslararası dayanışma ruhu ile destekliyor ve bölgemizdeki gelişmeler hakkında bazı düşünceleri temelde sizinle paylaşmak ve tartışmak istiyor.

Bölgemizde gelişen koşullar tehlikeli ve endişe vericidir.

Suriye, Irak ve Libya'daki savaşlar devam ediyor ve kurbanları milyonlarca işçi, kadın, yaşlı ve çocuklar oluyor.

Yüzbinlerce insan savaşın zulümden kaçarak yeni bir yaşam için göç etmek zorunda kalıyor.

Gerici IŞİD gibi örgütler, azgın savaşın bir parçası olarak yaptığı onlarca saldırıda masum işçiler kurban olmuştur. PAME Türkiye ve diğer halklara desteğini bu hususta dile getirmiştir.

Deneyimlerimizden öğrendiğimiz kadarıyla, oluşan bu durumun arkasında emperyalist savaşların ve müdahalelerin aslında tekellerin ve Devletler arasındaki rekabetin yükselişi, doğalgaz, petrol, enerji boru hatları, piyasaların paylaşımı ve kontrolünü almak için oynanan bir oyunudur. ABD, NATO ve AB ülkelerinin bölgemizdeki savaşlarda başrolde oynayıp, halkların çıkarlarını ihlal ettiğini gösteriyor.

Değerli meslektaşlar endişe içindeyiz.

Oluşan bu rekabet ortamında, Yunanistan’ın ve Türkiye'nin Burjuva sınıfları arasında keskinleşen çelişkiler, kendi çıkarları için bölgedeki jeostratejik alanlarını genişletme çabasıdır.

Ege hava sahasında ve deniz alanındaki ihlaller, anlaşmalarla belirlenen adaların ve sınırların yeniden sorgulanması bizce sakıncalı ve tehlikeli olup hepimizin hassasiyetle ilgilenmesi gereken gelişmelerdir.

Her gün halkların felaketlerine neden olan Emperyalist güçler barbar sistemin kendisidir. Halkalara işsizliği, yoksulluğu ve savaşları dayatıyor.

Türkiye'deki Meslektaşlar ve Yoldaşlar!

İki ülke halkları için oluşturulan bu tehlikeli durum karşısında size çağrıda bulunuyoruz:

Sermayeye, sömürüye ve halk karşıtı politikalara karşı mücadelemizi koordine edelim.

Burjuva sınıfına ve milliyetçiliğe karşı sesimizi birlikte yükseltelim. Çünkü Yunanistan ve Türkiye İşçi Sınıfının paylaşamayacağı hiçbir şeyi yoktur, sadece ortak sınıf çıkarlarımız dışında bizi namlunun ağzına sürenlere karşı ortak mücadelemiz vardır.

Sınırları ve yapılan anlaşmaları (Lozan ve diğer anlaşmalar) sorgulayan girişimlere, açıklamalara karşı ortak mücadelemizi güçlendirelim.

Emperyalist güçler: NATO, AB, Burjuva Sınıfı ve halklarımızı yeni maceralara sürükleyenlere karşı ortak mücadelemizi güçlendirelim.

PAME komşu ülke Türkiye’nin sendikalarına ve İşçi sınıfına dostluk ve işbirliği elini uzatıyor.

Milliyetçiliğin Kin ve Nefretine Hayır, Yaşasın İki Halkın Dostluğu!

Sınırların Değişmesine, Ege’de Tahrik Edici Askeri Hesaplaşmalara ve Emperyalist Savaşa Hayır!

Yaşasın Türkiye ve Yunanistan İşçilerinin Uluslararası Sınıf Mücadelesinin Ortak Dayanışması!

Greece, Athens February 13, 2017