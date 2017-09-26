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Nakliyat-İş’ten: Real Market İşçileri Hileli İflasa, Haklarının Gasp Edilmesine, Sarı Sendikacılığa Karşı Direniyor, Mücadele Ediyor Çağlayan Adliyesi’nde, Hileli İflas ile Haklarımızı Gasp Eden Beğendik’e Suç Duyurusunda Bulunuyoruz.

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