Nakliyat-İş’ten: Real Market İşçileri Hileli İflasa, Haklarının Gasp Edilmesine, Sarı Sendikacılığa Karşı Direniyor, Mücadele Ediyor Çağlayan Adliyesi’nde, Hileli İflas ile Haklarımızı Gasp Eden Beğendik’e Suç Duyurusunda Bulunuyoruz.

Real Market İşçileri Hileli İflasa, Haklarının Gasp Edilmesine, Sarı Sendikacılığa Karşı Direniyor, Mücadele Ediyor

Çağlayan Adliyesi’nde, Hileli İflas ile Haklarımızı Gasp Eden Beğendik’e Suç Duyurusunda Bulunuyoruz.

Tüm Metro,Beğendik Mağazaları Mücadele Alanımızdır

Real Market İşçileri olarak hileli iflas ile gasp edilen haklarımız için İstanbul, Ankara, Kocaeli, Konya, Kayseri’de Beğendik-Metro mağazaları önlerinde eylemlerimiz sürdürüyoruz.

27 Eylül Çarşamba günü ise hileli iflasla haklarımızı gasp eden Beğendik’e karşı İstanbul Çağlayan Adliyesinde kitlesel olarak suç duyurusunda bulunuyoruz.

Suç Duyusu Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması ve oturma eylemin ardından gerçekleşecektir.

Eylemimize DİSK/Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve yöneticileri de katılacaktır.

Kitlesel olarak yapacağımız basın açıklamasına tüm basın emekçileri, halk örgütleri davetlidir. 26.09.2017

Yaşasın, Hileli İflasa, Haklarımızın Gasp Edilmesine, Sarı Sendikacılığa Karşı Mücadelemiz !

İşçiyiz, Haklıyız,Kazanacağız !

Basın Açıklamasının Yapılacağı;

Yer : Çağlayan Adliyesi önü

Adres : Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Cd No:223 Şişli/İstanbul

Tarih : 27.09.2017 Çarşamba

Saat : 14:00

REAL MARKET İŞÇİLERİ