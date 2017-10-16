Nakliyat-İş’ten: Real Market İşçilerinin Mücadelesi Farklı Bölgelerde Yaygınlaşıyor, Kitleselleşiyor.

BASINA VE KAMUOYUNA

Real Market İşçilerinin Mücadelesi Farklı Bölgelerde Yaygınlaşıyor, Kitleselleşiyor.

Real Market İşçileri Yaklaşık Üç Aydır Hileli İflasa, Haklarının Gasp Edilmesine, Sarı Sendikacılığa Karşı Direniyor, Mücadele Ediyor.

Tüm Metro, Beğendik Mağazaları Mücadele Alanımızdır.

DİRENİŞ DALGA DALGA BÜYÜYOR

Cumartesi ve Pazar Günü İstanbul’da Kozyatağı ve Güneşli’de, Ankara’da Etlik’de ve Adana’da Metro Market Önündeydik.

Real Market işçileri günlerdir haklarını almak için direniyor, mücadele ediyor. Real Hipermarketler Zinciri A.Ş. Beğendik Grubuna devredilmeden önce Metro Gross Marketlerine aitti. Real Market işçilerinin tüm haklarından Beğendik ile birlikte 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesine göre Metro Market de sorumludur. Bu nedenle de Metro Gross Market haklarımızın ödenmesinden sorumludur.

Real Market işçileri olarak hileli iflasa, haklarımızın gasp edilmesine, sarı sendikacılığa karşı İstanbul’da Kozyatağı ve Güneşli, Ankara, Kocaeli, Gebze, Konya, Kayseri ve Adana’da Metro, Beğendik Mağazaları önünde kitlesel eylemler gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca “İşçi Haklarını Gasp Edenlerle, Hileli İflasa Ortak Olma Metro ve Beğendik’ten Alış-Veriş Yapma” diyerek Metro’ya alışverişe gelen halkımızı desteğe ve biz işçiler haklarımızı alıncaya kadar bu marketlerden alışveriş yapmamaya çağırıyoruz.

Yaklaşık üç aydır mücadele eden Real işçileri her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da İstanbul’da Kozyatağı ve Güneşli’de, Ankara’da ve Adana’da Metro Marketlerin önünde direnişlerimize Nakliyat-İş sendikasının yöneticileri ve üyeleri ile birlikte devam ettik.

İSTANBUL DİRENİŞİMİZ COŞKUYLA DEVAM EDİYOR.

Hafta içi iki gün olarak gerçekleştirdiğimiz direnişimiz hafta sonları da coşkulu, ailelerimizle, çocuklarımızla ziyaretçilerimizle büyüyerek devam ediyor. İstanbul’da Cumartesi ve Pazar günleri Güneşli ve Kozyatağı’nda bulunan Metro Marketlerinin önüne giderek direnişimize devam ettik. Destek ziyaretlerinin de olduğu eylemde Metro Marketlerin girişlerinde durarak gelen müşterilere “METRO-BEĞENDİK’E GİTME, ZULME ORTAK OLMA” diyerek Metro Marketten alışveriş yapmamaları konusunda bilgilendirmeler yaptık. Birçok müşterinin bize hak vererek alışveriş yapmadan dönüp gitmesi mücadelemizin amacına ulaştığını ve başarıya ulaşacağını göstermiştir. Eylemimiz de attığımız sloganlarla hakkımıza el koyan Metro’yu teşhir ettik.

YAŞASIN ANKARA ETLİK METRO EYLEMİMİZ.

İstanbul’da devam eden direnişlerimize aynı coşku ve kararlılıkla Ankara’da da devam ediyoruz. Hafta içi Salı-Perşembe ve hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü Ankara’da yine Etlik Metro mağazası önündeydik. Burada da haklarını almadan işten atılan Real işçileri bir araya gelerek Metro Marketin girişinde bekleyerek gelen müşterilere “METRO-BEĞENDİK’E GİTME, ZULME ORTAK OLMA” diyerek bilgilendirmeler yaptılar. Aileleri ve çocukları ile birlikte direnişe gelen Real işçilerinin mücadelesi bundan sonraki günlerde de devam edecek.

Mücadele dalga dalga yayılarak devam ediyor.

ADANA’DA Kİ REAL İŞÇİLERİ DE MÜCADELEYE BAŞLADI.

Mücadelemiz Metro Marketlerin bulunduğu her ilde dalga dalga yayılarak devam ediyor. Adana’da bulunan Real Marketten atılan işçiler de diğer illerde verdiğimiz mücadeleyi duyarak kendileri de haklarını almak için mücadeleye başladılar. Bunun üzerine geçen hafta pazar günü başlayan direniş bu pazar günü de Adana Metro Market mağazası önünde İstanbul ve Ankara’da olduğu gibi coşkulu bir şekilde devam etti.

Real İşçileri olarak haklarımızı alıncaya kadar mücadelemize sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz. 16.10.2017

Yaşasın, Hileli İflasa, Haklarımızın Gasp Edilmesine, Sarı Sendikacılığa Karşı Mücadelemiz!

Her Yer Metro Her Yer Direniş!

İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!

Tazminat Hakkımız Söke Söke Alırız!

Yılmadık Yılmayız Kazanacağız!

REAL MARKET İŞÇİLERİ