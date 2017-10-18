Nakliyat-İş’ten: “Taksim’de Real Market Direnişçileri Almanya Konsolosluğu’nda Kitlesel Eylem Yaptı

Hileli İflasa, Haklarının Gasp Edilmesine, Sarı Sendikacılığa Karşı Direnen, Mücadele Eden Real Direnişçileri Bugün Almanya Başkonsolosluğu Önünde Basın Açıklaması Yaptı.

Bizler Real Market işçileri olarak hileli iflasa, haklarımızın gasp edilmesine, sarı sendikacılığa karşı İstanbul’da Kozyatağı ve Güneşli, Ankara, Kocaeli, Gebze, Konya, Adana ve Kayseri’de Metro, Beğendik Mağazaları önünde kitlesel eylemler gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca İstanbul’da Kaynarca, Kozyatağı ve Güneşli Metro Mağazalarının, Ankara Etlik ve Adana’da Metro Mağazalarının önünde bekleyerek “İşçi Haklarını Gasp Edenlerle, Hileli İflasa Ortak Olma Metro ve Beğendik’ten Alış-Veriş Yapma Real Market İşçileri” yazan stickerları mağazaların bulunduğu yerleşim alanlarına yapıştırarak bölge halkını desteğe ve bu marketlerden alış veriş yapmamaya çağırıyoruz.

Bu günüde hakları gasp edilen Real Market işçileri olarak bir Alman firması olan Metro Grup AG ile ilgili Almanya Başkonsolosluğu önünde Nakliyat-İş sendikasının yöneticileri ve TÜVTÜR Araç Muayene İstasyonları işyeri temsilcilerinin katılımı ile bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Taksim/Gümüşsuyu’nda bulunan Alman Konsolosluğu önünde çevik kuvvet polislerin TOMA ile yoğun güvenlik önlemleri aldığı kitlesel basın açıklamamıza 100’e yakın kişi katıldı.

Basın açıklamasında Real Direnişçileri adına Ahmet Fazıl Şahin konuştu. Ahmet Fazıl Şahin yaptığı açıklamada bu duruma nasıl gelindiğini anlatarak bütün güçleri ile haklarını almak için mücadele ettiklerini ve haklarını alıncaya kadarda devam edeceklerini belirtti. Gasp edilen haklarını almak için her türlü meşru ve yasal yolları kullandıklarını haftanın dört günü İstanbul, Ankara ve Adana’da Metro Marketlerin önünde bekleyerek alış-verişe gelen müşterileri bu zulme ortak olmamaları için bilgilendirdiklerini söyleyerek, 1700 Real işçisinin haklarını alıncaya kadar da mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Kadın işçilerde söz alarak neler yaşadıklarını ve haklarını almak için sonuna kadar mücadeleye etmeye kararlı olduklarını belirttiler.

Basın açıklamasında Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’da bir konuşma yaparak Real İşçilerinin mücadelesine sahip çıktıklarını ve haklarını alıncaya kadarda sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti. Küçükosmanoğlu dünyanın sayılı emperyalist ülkelerinden olan Almanya bir çok ülkeye hak hukuk adalet dersi vermeye çalışırken kendisinin en büyük şirketi olan Metro Grup AG’deki haksızlığın, adaletsizliğin, ahlaksızlığın alasının yapıldığını belirtti. Real market işçilerinin mücadelesinin aynı zamanda hak mücadelesi, insan haklarına sahip çıkma mücadelesi olduğunu belirterek Türkiye’de bir sendikalar faciasının yaşandığını ve işçilerin örgütlü olduğu Tez Koop-İş’in bu süreçte işçilere sahip çıkmayarak sarı sendikacılık yaptığını belirtti. Real işçilerinin taşımacılık iş kolunda bulunmamasına rağmen işçi sınıfına karşı olan sorumlulukları gereği sahip çıktıklarını bütün sendikalarında böyle davranması gerektiğini belirtti.

Birkaç gün önce Meclisten geçerek yasalaşan zorunlu arabuluculuk hakkında da konuşan Küçükosmanoğlu zorunlu arabuluculuk yasasının işçilerin yasal haklarını ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme olduğunu, bunun genel hukuka, iş hukukuna da aykırı olduğunu belirterek bu yasanın TOBB ile işveren örgütlerinin talimatı sonucu hazırlandığını ifade etti. İşçi düşmanı olan bu yasayı protesto ettiklerini belirterek tek amaçlarının işçi sınıfının adil, sömürüsüz bir şekilde çalışıp yaşayabileceği bir düzen olduğunu ve bu düzen içinde sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek konuşmasını bitirdi.

Basın açıklamasının ardından konuyla ilgili bir dosyayı işçiler arasından seçilen iki temsilci Almanya Başkonsolosluğu’na verdi. Konsolosluk yetkilileri sorunun çözümü için girişimde bulunacaklarını belirttiler.

Real işçileri basın açıklamasının bitiminden sonra Güneşli ve Kozyatağı’nda bulunan Metro Marketlerin önüne giderek direnişlerine devam ettiler.

Basın açıklaması sırasında “İşçilerin Hakları Gasp Ediliyor, TEZ KOOP-İŞ Nerede? Kahrolsun Sarı Sendikacılık” Kayyum Dediler, Hakkımız Yediler”, “Kıdem-İhbar ve Diğer Haklarımızdan Metro-Real-Beğendik Sorumludur”, “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam”, “Haklarımızın Gasp Edilmesine Karşı Direneceğiz, Mücadele Edeceğiz ve Kazanacağız”, “Hırsız Beğendik”, “Hırsız Metro”, “Direne Direne Kazanacağız”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Kayyum Dediler Hakkımızı Yediler”, “Beğendik Şaşırma Sabrımızı Taşırma”, “Tazminat Hakkımız Gasp Edilemez” “Zorunlu Arabuluculuk İşçilerin Yasal Hakların Ortadan Kaldırmaktır”, sloganları atıldı, dövizleri taşındı. Ayrıca Almanca dövizler taşındı. Eylemde “Almanya Hak Hukuk Edebiyatı Yapma Kendi Şirketin METRO’da Yasal Hakların Gasp Edilmesine Ortak Olma” pankartı taşındı. 17.10.2017

Yaşasın, Hileli İflasa, Haklarımızın Gasp Edilmesine, Sarı Sendikacılığa Karşı Mücadelemiz!

İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!

REAL MARKET İŞÇİLERİ