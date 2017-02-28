Nakliyat-İş’ten: Yaşasın Tekirdağ MEDLOG lojistik direnişimiz! MEDLOG Lojistik’te baskılara, işçi kıyımlarına Karşı mücadelemiz sürüyor  

MEDLOG Lojistik’in Tekirdağ’da bulunan çalışanları sendikamıza üye olarak anayasal haklarını kullandılar. Ancak MEDLOG işvereni üyelerimizden e-devlet şifrelerini isteyerek sendikadan istifa baskısı yaparak tehdit etti. İstifa etmeyenleri de işten attı.

Tekirdağ MEDLOG işyerinden atılan üyelerimize yönelik hak ihlallerini, baskı ve tehditleri protesto etmek ve üyelerimize yeniden işbaşı yaptırılması için bugün (20 Şubat günü) Tekir dağ MEDLOG işyerinin önünde bir eylem yaptık. İşten çıkartılan üyelerimiz, işyeri temsilcilerimizin, yöneticilerimizin katıldığı eylemde, Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından basın açıklaması yapıldı.

Küçükosmanoğlu, konuşmasına basın açıklamasına katılanları selamlayarak başladı ve şöyle devam etti:

Bugün burada bir haksızlığı, kanunsuzluğu, işçi ve sendika düşmanlığını, ekmek düşmanlığını protesto etmek için toplanmış bulunuyoruz. Sadece anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye olan 7 işçi arkadaşımız Cuma günü işten çıkartıldı. İşten çıkartılmadan önce üyelerimizin ve diğer çalışanların e-devlet şifrelerini tehdit ederek almaya çalıştılar. Doğal olarak şifrelerini vermeyen üyelerimizin önüne çıkış belgesi konularak, “performans düşüklüğü” gerekçe gösterilerek kendi istekleri ile işten ayrılıyorlarmış gibi yazılı belge imzalatmak istediler. İşlerine, ekmeklerine, sendikalarına sahip çıktıkları için 7 arkadaşımızı işten çıkarttılar, diyen Küçükosmanoğlu, işçilerin yasalardan ve Anayasadan doğan haklarına saldıran kim olursa olsun mücadele edeceklerini belirtti.

MSC’nin dünyanın ikinci büyük konteynır taşıma şirketi olduğunu ve MEDLOG’un da onun bir kuruluşu olarak iş yaptığını, yurtdışında çalışanların sendikalı olduğunu ancak bizim ülkemizdeki sendikal örgütlülüğü istemediklerini aktardı. 2016 yılının Ağustos ayında MSC/MEDLOG işyerinde sendikalaşmaya başlandığını o günden bugüne sadece sendikaya üye oldukları için 7 işçinin atılması ile birlikte işten atılan işçi sayısının 168 olduğunu ifade etti.

Atılan üyelerin ekmeklerine, sendikalarına sahip çıkarak aylarca İstanbul, İzmir, Bursa/Gemlik, Gebze, Samsun, Mersin ve Hatay’da MEDLOG işyerinin önünde direniş yaptığını ifade eden Küçükosmanoğlu, bir taraftan da hukuki mücadelenin başlatıldığını ve işe iade davalarının da devam ettiğini söyledi. Küçükosmanoğlu, şöyle devam etti:

MSC/MEDLOG’a er geç DİSK Nakliyat-İş Sendikası girecek ve burada toplu iş sözleşmesi yapacaktır. Buna inanıyoruz. Üyelerimize hiçbir hakları ödenmemiştir, hangi gerekçe ile işten atıldıkları yazılı olarak belirtilmemiştir. Bunlar gerçekleşene kadar şu andan itibaren buradaki hak mücadelemizi, direnişimizi başlatıyoruz. Eylül ayından beri bu işyerinde devam eden mücadele ve direniş bayrağı şimdi artık Tekirdağ’da dalgalanacaktır. Gazamız mübarek olsun.

Yaşasın MEDLOG Direnişimiz!

Yaşasın İşçilerin Birliği!

Basın açıklaması sırasında sık sık; “Atılan İşçiler Geri Alınsın”, “Direne Direne Kazanacağız” “MEDLOG”a Sendika Girecek Başka Yolu Yok” “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” “Yaşasın MEDLOG Direnişimiz” sloganları atıldı.

Basın açıklamamıza Tekirdağ Tüm Yerel Sen, Genel-İş, CHP ve ÖDP yöneticileri de katılarak dayanışmada bulundular. Atılan sloganların ardından basın açıklaması sona erdi ve üyelerimizin hak mücadelesi, onurlu direnişleri başladı. 20.02.2017

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi