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OHAL uzatmalarının keyfiyeti ile eylem yasaklayan Ankara Valiliği işlemini yine idari yargıya taşıdık

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