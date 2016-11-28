Ölümsüz Fidel’i selamlamak için Küba Büyükelçiliğindeydik

Bugün Kurtuluş Partililer olarak zorlu bir görevi daha ifa etmenin acısını yaşadık. Dünya Halklarının gözbebeği Küba’nın, Küba Halkının kurtarıcısı ve Sosyalist Küba’nın inşa edicisi Fidel Castro Yoldaşı sonsuzluğa uğurladık bildiğiniz gibi. Taziyelerimizi iletmek için HKP adına oluşturulan bir heyetle Küba Büyükelçiliğine ziyarete gittik.

Elçilik girişinde Fidel ve Che’nin fotoğraflarından oluşan bir odada Fidel İçin bir köşe oluşturulmuştu. Sierra Maestra Dağlarında çekilen bir fotoğrafı önüne hazırlanan taziye defterini HKP Merkez Komite Üyesi Sait Kıran Yoldaşımız Partimizin duygu ve düşüncelerini içeren bir metin kaleme alarak imzaladı.

Metinde; Fidel’in devrim davasına, halkının kurtuluş mücadelesine olan kararlılıkla bağlılığı, “onuru yaşamdan değerli” tuttuğu, ABD Emperyalistlerinin her türlü ablukasına rağmen teslim olmadığı, Fidel’in insanlık ölmesine izin vermediği sürece yaşayacak bir kahraman olduğu, mücadelesinin Halkın Kurtuluş Partisi mücadelesinde yaşamaya devam edeceğini belirterek Dünya Halklarına, Küba halkına, Küba Komünist Partisine ve Küba Halkının ülkemizdeki temsilcisi Küba Büyükelçiliğine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz denildi.

Daha sonra Küba Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casals Yoldaş’a ve nezdinde Küba Halkına Başsağlığı dileklerimizi ilettik. Küba Halkının Türkiye Temsilcisi Yoldaşa Fidel’in bedence aramızdan ayrılışı nedeniyle Genel Merkezimiz tarafından yayımlanan bildirimizin Türkçe ve İngilizcesi ile, Genel Başkanımız Nurullah ANKUT’un “Fidel Öldü mü?” başlılık değerlendirmesini sunduk.

Kübalı Yoldaşımızla kalp kalbe karıştı. Çünkü bizler aynı dili konuşamıyorduk ama aynı duyguları paylaşıyorduk. O yüzdendir çok iyi anlaşmamız. Aynı idealleri paylaştığımız, aynı insanlık davasını güttüğümüz için, Kübalı Yoldaşlar bize mahallemizin bir insanı, en yakınımızdaki bir akrabamız kadar yakındırlar.

Ant olsun ki Fidel Yoldaşın insanlık tek bir sosyalist aile olacak sözünü yaşama geçireceğiz. O sözün gerçekleşmesi için Devrimci Mücadeleyi vereceğiz.

Ve Fidel Yoldaşa sözümüzdür:

Türkiye’nin gerçek devrimcileri olarak Fidel Yoldaşın unutulmasına, unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

Ankara’dan Kurtuluş Partililer