Templates by BIGtheme NET
SON HABERLER
GMT+2 03:04
Öyle görülüyor ki, ABD, AB ve Japon Emperyalist Tekellerinin yerli ortağı olan bu hain Parababaları, Türkiye Halkının kanını emen bu satılmış asalaklar güruhu, artık iyice pervasızlaşarak ekonomik ihanetleri yetmiyormuş gibi, siyasi planda da ihanete soyundular

Yazar hakkında

Halkın Kurtuluş Yolu

İlgili Yazılar

Bir Yorum Yaz

E-GAZETE

Kategoriler

Portalımız açık kaynak özgür yazılım araçları kullanılarak hazırlanmıştır.CopyLEFT | 2014 | Halkın Kurtuluş Yolu