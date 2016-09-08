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Pensilvanyalı’sı, Kaçak Saraylı’sı ve bilumum Ortaçağcı, vatan, millet düşmanı “tarikat”, “cemaat” adlı yılan yuvası el ele vererek Laik Cumhuriyet’i yıktılar. Meydan, gayrı, bu kaşar halk düşmanlarına kaldı

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Halkın Kurtuluş Yolu

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