Real Market İşçileri, Hileli İflasa, Haklarının Gasp Edilmesine, Sarı Sendikacılığa karşı mücadeleye devam ediyor

Real Market İşçileri Mağaza Temsilcileri bir araya gelerek mücadele programı çıkartmışlardı. Ve “Haklarımızı Gasp Ettirmeyeceğiz. Direne Diren Kazanacağız” diyerek, tüm Metro ve Beğendik Mağazaları’nı mücadele alanına çevirmeye başladılar.

Günlerdir Real Market İşçileri hileli iflasa, haklarının gasp edilmesine, sarı sendikacılığa karşı İstanbul, Konya, Ankara’da Metro ve Beğendik mağazaları önünde kitlesel eylemler gerçekleştiriyor.

8 Eylül Cuma günü saat 14.00’da Güneşli’de bulunan Metro Genel Müdürlüğü’ne bir kilometre uzaklıkta bir yerde toplanan Real Market’ten haklarını alamayan işçiler bir araya geldi. Buradan Metro, Real, Beğendik logolu “Haklarımızı Gasp Ettirmeyeceğiz” pankartı ile kitlesel olarak sloganlarla ve coşkuyla yürüyüşe geçildi.

Yoğun güvenlik önleminin alındığı Metro Genel Müdürlüğü önünde basın açıklamalarını yaptılar.

Açıklamanın ardından ve 1475 sayılı Yasanın 14. maddesine göre; Metro AG’ye bağlı Real Hiper Marketleri Zinciri AŞ işyerinde geçen çalışma sürelerine ilişkin kıdem tazminatlarının ödenmesi için, Metro Genel Müdürlüğü’ne hazırlanmış olan ihtarnameleri verdiler.

Genel Müdürlük önünde işçiler adına Ahmet Fazıl Şahin bir açıklama yaptı.

Ahmet Fazıl Çetin; süreç içerisinde hukuki boşluklardan da faydalanan ve kayyumu kendine kalkan edinen şirket tarafından birçok haksız, hukuksuz ve keyfi uygulamalara tabi tutulduklarını vurguladı. İş akitleri fesih edilen, iki aydır maaş alamayan, tazminatları ödenmeyen 1700 Real Market İşçisi ( aileleri ile birlikte yaklaşık 10.000) olarak tüm haklarının işçilerden sorumlu olmadığını belirten ancak her türlü finansal sorumluluğu olan Beğendik Grubu tarafından karşılanmasını talep ettiklerini belirtti.

Ahmet Fazıl Çetin, aynı zamanda haklarımızın ödenmesinden Metro Gross Market de sorumludur, dedi. Bu nedenle de Metro Gross Market önüne geldiklerini, Real Hipermarketler Zinciri AŞ’nin, Beğendik Grubu’na devredilmeden önce Metro Gross Marketleri’ne ait olduğunu belirtti. Bu nedenle de yıllarca Metro Gross Marketleri İşçileri olarak çalışan bizlerin haklarının ödenmesinden sorumludur, dedi.

Ahmet Fazıl Şahin, önümüzdeki günlerde Kayseri’ye gideceklerini, Kayseri’de Beğendik Genel Müdürlüğü önünde eylem yapacaklarını vurguladı.

Real Marketin bağlı olduğu tüm işyerlerinde eylemlerimiz sürecek, dedi.

Ahmet Fazıl Çetin; 2006 yılından beri TÜRK-İŞ’e bağlı Tez Koop- İş Sendikası üyesi olduklarını ama bu süreçte sendikalarının yanlarında olmadığının altını çizdi. “Yanımızda olmadığı gibi haklarımızı için mücadele etmemizi engellemeye çalışmaktadır. Arkadaşlarımıza, kendisinin örgütlü olduğu diğer marketlere iş teklifinde bulunarak mücadeleden uzaklaştırmaya çalıştırmaktadır. Oysa biz biliyoruz ki bu bir işveren taktiğidir”, dedi.

Ahmet Fazıl Çetin konuşmasına; “Üyesi olduğumuz sendika ortadan kayboldu ama bizlerden hiçbir beklentisi olmayan işkolumuzdan tamamen farklı, şu anda yanımızda olan DİSK/ Nakliyat-İş Sendikası mücadelemizi sahipleniyor ve destekliyor”, dedi.

Ahmet Fazıl Çetin; Sözlerini Real Market İşçileri olarak gasp edilen tüm haklarımızı kazanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kazanan biz, 1700 Real Market işçisi olacak. İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız, diyerek bitirdi.

Eylemde Bir kadın işçi söz alarak Real Market’te yaşadıkları süreci anlattı.

Sendikamızın sahiplendiği Real Market İşçilerinin eylemine, Sendikamız yöneticileri de katıldı.

Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu da bir konuşma yaptı. Ali Rıza Küçükosmanoğlu konuşmasında, Real Market İşçilerinin haklı, onurlu ve meşru bir mücadele verdiğine söyledi. Bu haklı ve onurlu mücadeleye sahip çıkmak, Real İşçileri üyemiz olmasa da görevimizdir dedi. Tüm sendikalardan da bunu beklediklerini ifade etti.

Real Market’in hileli bir biçimde iflas ettirildiğini vurgulayan Küçükosmanoğlu, işçilerin bir oyunla haklarının gasp edilmesine izin vermeyerek, sonuna kadar Real Market İşçilerinin yanında olacaklarını vurguladı.

İşçilerin tüm alacaklarından Metro ve Beğendik’in sorumlu olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, 1475 sayılı Yasanın 14. maddesine göre Metro AG; Metro AG’ye bağlı Real Hiper Marketleri Zinciri AŞ’nin, işçilerin işyerinde geçen çalışma sürelerine ilişkin kıdem tazminatları ödemesi gerektiğini ifade etti.

Tez-Kop İş Sendikası’na da değinen Küçükosmanoğlu, yıllarca aidat aldığı Real Market İşçilerine karşı Tez Koop İş Sendikası’nın görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.

Eylemde; “İşçilerin Hakları Gasp Ediliyor, TEZ KOOP-İŞ Nerede? Kahrolsun Sarı Sendikacılık” Kayyum Dediler, Hakkımız Yediler”, “Kıdem-İhbar ve Diğer Haklarımızdan Metro-Real-Beğendik Sorumludur”, “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam”, Haklarımızın Gasp Edilmesine Karşı Direneceğiz Mücadele Edeceğiz ve Kazanacağız” sloganları atıldı, dövizleri taşındı.