Real Market İşçileri Nakliyat-İş Öncülüğünde Kazanacak!

Yıllarca Real Marketler Zinciri AŞ’de çalışan Türkiye genelinde 1700 işçi Hileli İflas yolu ile hakları gasp edilerek hiçbir hakkı ödenmeden çıkışı verilmiştir.

Gasp edilen hakları için “Hileli İflası Yutmuyoruz!” “Real- Metro- Beğendik’ten Haklarımızı Alana Kadar Mücadele Edeceğiz!” demek için İstanbul, Ankara Konya’da eylemlerini sürdürüyorlar.

Kayseri’ye gittiler. Beğendik Mağazası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması ve oturma eylem gerçekleştirdiler.

Beğendik Mağazası yöneticileri hakkında hileli iflasla ilgili Çağlayan Adliyesinde suç duyurusunda bulundular.

Üyesi oldukları ancak ne bu süreçte ne de çalıştıkları dönem de yanlarında olmayan TÜRK-İŞ’e bağlı Sarı Tez Koop-İş Sendikası’nı protesto için İstanbul 1 Nolu Şubenin önünde basın açıklaması yaparak Şube kapısına siyah çelenk bıraktılar.

Hazırladıkları Metro ve Beğendik’ten alışveriş yapmamaya yönelik boykot çağrılarının olduğu binlerce sticker Metro ve Beğendik mağazalarının olduğu İstanbul, Ankara, Konya, İzmit’te sokak sokak yapıştırılıyor.

Eylemlerine, gasp edilen hakları ödenene kadar da tüm Beğendik ve Metro mağazaları eylem alanına çevirmeye devam edecekler. Son olarak İstanbul, Ankara’da Metro mağaza önlerinde direnişe geçtiler.

Real Market İşçileri mücadele sürecinde sarı sendikacılığın ve sınıf sendikacılığın ne olduğunu öğreniyor ve öğretiyor. Real Market işçileri “Tüm sendikalar sarı, işveren sendikası değildir elbette”, diyor. Sokağa çıktıklarından bu yana yanların da sadece kendilerinden hiçbir beklentisi olmayan işkolu tamamen farklı DİSK/ Nakliyat-İş Sendikası var. İşçiler Nakliyat-İş mücadelemizi sahipleniyor, mücadelemize destek veriyor. Bu mücadeleyi Nakliyat İş Sendikası’ndan almış oldukları güçle ve öncülüğünde kazanacaklarını dile getiriyorlar.

Real Hipermarketleri İşçilerinin son sözü gasp edilen tüm haklarımızı kazanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve “Kazanan biz, 1700 Real Hipermarketleri işçisi yani tüm market işçileri olacaktır.” demektedirler.

Hileli iflasa, gasp edilen haklarına,sarı sendikacılığa karşı mücadele eden “İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız” diyen Real Market İşçilerinin, Nakliyat-İş öncülüğündeki hak arama mücadelelerini destekliyoruz.

Real Market İşçileri’nin mücadelesi, Nakliyat-İş’le temas kurduktan sonra sıçrama yaptı ve Kamuoyuna maloldu. Real Market İşçilerinin Nakliyat-İş öncülüğünde sürdürdükleri mücadeleyi başından itibaren destekliyoruz. Tüm eylemlerinde yer alıyoruz. Yaprağın dahi kıpırdamadığı bu süreçte hem hak arama, hem sarı sendikacılığa karşı verdikleri örnek mücadeleden dolayı Real Market İşçilerini ve Nakliyat-İş Sendikası’nı kutlarız. Onurlu Mücadelelerini Kazanacaklardır. Bu inancımız tamdır. Sonuna kadar desteklemek ve sahip çıkmak görevimizdir. 01.10.2017

Real Market İşçileri Yalnız Değildir!

Tazminat Hakkımız Söke Söke Alırız!

Yılmadık Yılmayız Kazanacağız!

İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!

HKP İstanbul İl

İşçi Örgütleri Komitesi