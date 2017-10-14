Real Market İşçilerinden Adana’da basın açıklaması

Nakliyat-İş'ten:

BASINA VE KAMUOYUNA

Real Market İşçileri Hileli İflasa, Haklarının Gasp Edilmesine, Sarı Sendikacılığa Karşı Direniyor, Mücadele Ediyor

Pazar Günü Adana’da Metro Market Önündeyiz.

Tüm Metro, Beğendik Mağazaları Mücadele Alanımızdır

Real Market işçileri günlerdir haklarını almak için direniyor, mücadele ediyor. Real Hipermarketler Zinciri A.Ş. Beğendik Grubuna devredilmeden önce Metro Gross Marketlerine aitti. Real Market işçilerinin tüm haklarından Beğendik ile birlikte 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesine göre Metro Market de sorumludur. Bu nedenle de Metro Gross Market haklarımızın ödenmesinden sorumludur.

Günlerdir Real Market işçileri olarak hileli iflasa, haklarımızın gasp edilmesine, sarı sendikacılığa karşı İstanbul’da Kozyatağı ve Güneşli, Ankara, Kocaeli, Gebze, Konya ve Kayseri’de Metro, Beğendik Mağazaları önünde kitlesel eylemler gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca İstanbul’da Kaynarca, Kozyatağı ve Güneşli Metro Mağazalarının ve Ankara Etlik Metro Mağazalarının önünde bekleyerek “İşçi Haklarını Gasp Edenlerle, Hileli İflasa Ortak Olma Metro ve Beğendik’ten Alış-Veriş Yapma Real Market İşçileri” yazan stickerları mağazaların bulunduğu yerleşim alanlarına yapıştırarak bölge halkını desteğe ve bu marketlerden alış veriş yapmamaya çağırıyoruz.

Pazar günüde işsiz kalan Real Market işçileri olarak Adana’da Metro Marketin önünde olacağız. Burada kitlesel basın açıklaması yapılacaktır.

Adana’da ki basın açıklamamıza DİSK/Nakliyat-İş Sendikası Konya Temsilcisi Mehmet Ünver’de katılacaktır.

Kitlesel olarak yapacağımız basın açıklamasına tüm basın emekçileri, halk örgütleri davetlidir. 14.10.2017

Yaşasın, Hileli İflasa, Haklarımızın Gasp Edilmesine, Sarı Sendikacılığa Karşı Mücadelemiz !

İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız !

Basın Açıklamasının Yapılacağı;

Yer : Metro Gross Market Önü

Adres : Yeşiloba Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Seyhan/Adana

Tarih : 15.10.2017 Pazar

Saat : 14:00

REAL MARKET İŞÇİLERİ