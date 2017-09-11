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Saygıdeğer Halkımız; Nedir Mustafa Kemal’in Türk Milletine bıraktığı ülkü? Ve bunu bugün bir başına da olsa kim savunuyor?

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Halkın Kurtuluş Yolu

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