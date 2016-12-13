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Saygıdeğer Halkımız; Yıllar yılıdır söylüyoruz, feryat ederek: ABD Emperyalist haydutları Yugoslavya’yı, Irak’ı, Libya’yı, Suriye’yi parçaladılar, sıra Türkiye’ye geldi, diye

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Halkın Kurtuluş Yolu

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