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Saygıdeğer Halkımız; Yıllardan beri haykırıyoruz: Bu savaş ne Türklerin savaşıdır, ne Kürtlerin… Bu savaş Amerika’nın savaşıdır, BOP Savaşıdır, diye

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Halkın Kurtuluş Yolu

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