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Sizi, “Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi” olarak niteleyince anında küplere biniyorsunuz. Ve bize saldırıyorsunuz, “Faşist”, “Irkçı”, “Kafatasçı”, “Kürt düşmanı” filan diye… Peki bunlar ne?

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Halkın Kurtuluş Yolu

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