Soma Davası Sona Yaklaşıyor

Soma’da meydana gelen 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan katliamın Akhisar’da devam eden davasının 13. duruşması 12 Aralık Pazartesi görüldü. Her duruşma olduğu gibi HKP olarak “Soma’nın Katili AKP’giller’in Bekçiliğini Yaptığı Sömürü Düzenidir” yazılı pankartımız ve flamalarımızla ailelerin yanındaydık. Devrimci Sendikacılık bayrağını yiğitçe dalgalandıran Nakliyat-İş sendikası ve İzmir’den MSC/Medlog direnişçileri de alandaydı. Duruşma öncesi İstasyon mevkiinden duruşma salonu önüne kadar “Soma’dan Şirvan’a Katledenler Aynı”, “301’in Hesabı Sorulacak”, “Hırsız, Katil AKP” sloganları eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Bir önceki duruşmada ek bilirkişi raporu gelmediği için ertelenen davada beklenen rapor geldi. Ana rapordaki değerlendirmelerin değişmesine neden olacak bilgi ve belgelerin bulunmadığı, dolayısıyla daha önceki kanaatin devam ettiği belirtilen raporda katliamın temel nedeninin madencilik bilim ve tekniğine uymayan uygulamalardan kaynaklı ihmaller olduğu vurgulanıyordu. Sanık avukatlarının sabotaj olabileceği yönündeki iddialarına da buna dayanak olabilecek ciddi hiçbir delil veya ifadenin bulunmadığı belirtiliyordu. Ayrıca raporda her ne kadar sanıkların suçlarını hafifletmeyecek olsa da, devletin maden politikasının yanlış olduğu ve değişmesi gerektiği de vurgulanmıştı. Raporun okunmasının ardından madenci ailelerinin avukatları ana ve ek bilirkişi raporlarının ilgili bakanlıklara gönderilmesini, sorumlu kamu çalışanlarının isimlerinin istenip, savcılıklara suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Bu sırada ses ve görüntü sisteminde meydana gelen arızadan dolayı duruşma önce ertelendi, sonra arızanın giderilememesi üzerine 19 Aralık 2016 Pazartesi gününe ertelendi.

Soma Davası sonuca doğru yaklaşırken, bu katliamın siyasi plandaki sorumlularının deyim yerindeyse “paçayı kurtaracakları” da belli olmaya başladı. Patronlar ve katliama neden olan olayın yaşanmasında payı bulunanlar cezalandırılacak olsa da hep söylediğimiz gibi bu katliamları yaratan sömürü düzeni ortadan kalkmadıkça, bu düzenin şu andaki bekçiliğini üstlenen AKP’giller ve Kaçak Saraylı Reisleri iktidardan def edilmedikçe, gerçekten demokratik ve tam bağımsız bir Halk İktidarı kurulmadıkça bu katliamların sonu ne yazık ki gelmeyecektir. Mücadelemiz sömürünün, zulmün olmadığı insanın insanca yaşayabildiği bir düzen kurana dek sürecek. Ve eninde sonunda kazanan biz olacağız, halkımız olacak. Buna inancımız tamdır.

HKP İzmir İl Örgütü