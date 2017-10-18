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Soma’da da, Ermenek’te de, Şırnak’ta da katil belli: Sömürü düzeninin bekçilik görevini verdiği AKP’giller

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Halkın Kurtuluş Yolu

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