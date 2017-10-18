Soma’da da, Ermenek’te de, Şırnak’ta da katil belli:

Sömürü düzeninin bekçilik görevini verdiği AKP’giller

İş cinayetlerine “kaza” diyorlar, doğal olmayan felaketlerde insanları katlediyorlar, “doğal afet” diyorlar, madenlerde katlediyorlar, “bu işin fıtratında var, takdiri ilahi” diyorlar. Cinayeti işleyen katilin yaptığı gibi cinayetlerinin üstünü örtmeye, delilleri karartmaya, yok etmeye çabalıyorlar. Her gün yaşanılan iş cinayetlerinde olduğu gibi. Soma’da, Ermenek’te ve en son Şırnak’ta yaşadığımız Maden katliamında olduğu gibi…

Yedi Maden Emekçisine, yedi gariban insanımıza mezar oldu Şırnak’taki Maden Ocağı. Bir işçi de kayıp. Bir kez daha ailelerin ocağına düştü Maden Ateşi. AKP’giller’in bekçilik görevini üstlendiği, sömürü düzeni devam ettiği sürece bu ateş hiç sönmeyecek, gözyaşları dinmeyecek, ağıtlar hiç susmayacak.

Cinayetin üstünü önce Bakanlık örtmeye çalıştı:

“Şırnak’ta meydana gelen kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyeti durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için MİGEM tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir.”

Yeterli gelmedi AKP’giller’e Bakanlığın cinayetteki sorumluluklarını gizleme çabası, Başbakan Yardımcısı girdi devreye:

“Enerji Bakanının açıklamasına ilişkin olarak Bozdağ, açıklamanın savunma açıklaması olmadığını söyleyerek, “Oradaki madenin durumunu tespitine dair bir açıklamadır. Ruhsatsız, izinsiz, kapalı olan, kapalı olduğu bilinen ve kapalı olup olmadığı kontrol edilen bir maden. Maalesef burada para hırsıyla, kaçak yollarla çalıştırma yapan birileri var. Devlet denetim yapıyor. Buna rağmen bir çalışma yapılmış. Bunlarla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Her türlü tetkik yapılıp, ilgili kişiler hakkında yasal gereklilikler neyse o yapılacaktır.”

AKP’giller’in utanmazca, insanı çıldırtan, insanı aptal yerine koyan açıklamaları bunlar. Para hırsından en son bahsetmesi gerekenlerdir AKP’giller. İki trilyon dolarlık kamu malını iç edeceksiniz, “Reis”iniz en az 80 milyarlık kamu malı hırsızlığıyla servet edinecek; ondan sonra para hırsından bahsedeceksiniz. Sizin yani sureti insan olanların para hırsı, Para Tanrısına tapınması, aç kurtlar gibi kamu mallarını yağmalaması nedeniyledir yaşanılan acılar.

Çalışma ruhsatı verilmemiş, madenin bulunduğu saha işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için faaliyete kapatılmış.

Eee "nerde burda devlet, nerde burda halkının can güvenliğini sağlama, koruma, kollama?"

Yok böyle bir derdi AKP’gillerin. Onlar emekçi halkın alınterini sömürmek ve kendilerini var eden AB-D Emperyalistlerine bu alınterini aktarmak derdindeler. Onlar ülkeyi peşkeş çekmekle, satmakla mükellefler. Bu amaçlarına ulaşmak için emekçi halkımızı kurban ediyorlar. Yeter ki koltuklarına makamlarına servetlerine bir halel gelmesin.

Bir de ne diyor AKP’gillerin sözcüsü?

Bunlarla ilgili adli süreç başlatılmış. Ya insanlar ölmüş, bu ölümlerin geleceği gün gibi ortada, bu facia yaşanacak kesin; sen önlem alma, cinayeti engelleme sonra utanmadan adli süreç başlatılacak de… Bunlar bir insanın söyleyeceği şeyler değil; bunlar insanlığından gönüllü olarak sıyrılmış bir nükleer atığın ağzından çıkabilecek sözcükler…

Maden Cinayetinin olduğu ve bu cinayetin gözden kaçırılarak basit bir kaçak faaliyet durumuna indirgendiği, suçun kişiselleştirildiği gün, Soma Maden Katliamı Davasında AKP’giller’in yargısının katliamın sorumlularını serbest bırakmaya başladığı haberleri geldi. İşte AKP’giller’in adli süreci…

Kendilerini cinayetlerinden sıyırırlar, birkaç kişiyi cinayetteki sorumlulukları nedeniyle yargılarmış gibi gözükürler, sonra serbest bırakıp piyasaya salarlar: Bir sonraki katliamlarda buluşmak üzere…

Ama bu böyle sürmeyecek. Bütün bunların hesabı sorulacak. Halk kendi iktidarını kurduğu zaman bu acıların, bu katliamların, bu cinayetlerin hesabını soracak, Para Tanrısına tapan AKP’giller’den ve bunları yaratıp başımıza bela eden AB-D Emperyalistlerinden. Bunlar def edildiği zaman bir daha yaşanmayacak böylesine acılar. İşte o zaman doğal olacak bütün ölümler. 18 Ekim 2017

HKP Genel Merkezi