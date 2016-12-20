Sonlarına Yaklaşan Soma Katliamı Davası 23 Ocak’a Ertelendi

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Katliamı’nın Akhisar’da devam eden davasının 14. duruşması 19 ve 20 Aralık günleri görüldü. 19 Aralık günü İstasyon’dan duruşma salonu önüne yapılan yürüyüşle başladı. HKP olarak ilk günden itibaren her duruşma günü kullandığımız, yoldaşlarımıza açılan “cumhurbaşkanına hakaret” davalarıyla bedelini ödediğimiz “Soma’nın Katili AKP’gillerin Bekçiliğini Yaptığı Sömürü Düzenidir” yazılı pankartımız ve flamalarımızla ailelerin yanındaydık. Yürüyüşün ardından başlayan duruşmada sanık avukatları reddi hâkim talebinde bulundu. Bilirkişi raporlarında geçen, Mahkeme Heyeti Başkanının WhatsApp isimli haberleşme uygulaması üzerinden bilirkişi heyetiyle belge alışverişi amaçlı grup kurması üzerine sanık avukatları mahkeme heyetinin değiştirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti sürecin açık bir şekilde yürütüldüğü, hiçbir belgenin gizlenmediği ve gerekli makamlara tüm belgelerin iletildiğini belirterek talebi reddetti.

Sanık Avukatları bu sefer de, bilirkişi heyetinden istifa eden bir üye bulunması dolayısıyla bir imzanın eksik olduğunu, raporun geçersiz olduğunu iddia ederek tekrar rapor yazılmasını talep etti. Sanıkların ve Avukatlarının mahkemenin karar verme aşamasını uzatmaya çalıştıkları her hallerinden anlaşılabiliyordu. Katledilen madencilerin aileleri ve avukatlar da bu konuda fikir birliği içerisindeler. Bunun sebebi ise sanıkların yakın zamanda yapılacak bilirkişi heyetlerinin oluşturulmasını, görevlerini, çalışmalarını da etkileyecek olan yasa tasarısı dolayısıyla katliamda ihmal olduğunu ortaya koyan raporun geçersiz hale gelmesi beklentisi içerisinde olmalarına bağlanıyor.

20 Aralık günü ikinci celsesi görülen duruşmada Hâkim, sanık avukatlarının bilirkişi raporunun yeniden yazılması talebini de reddetti. Ayrıca bilirkişi heyetinden istifa eden Mehmet Maden hakkında görevini kötüye kullandığı, adli yargılamanın makul süresini uzattığı için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Tutukluların tutuksuz yargılanması talebi de reddedilirken davanın 23 Ocak 2017 Pazartesi gününe ertelenmesiyle duruşma sona erdi.

Soma Katliamı davası sona doğru yaklaşırken ülkemizde işçi cinayetleri hız kesmeden sürüyor. Bu insanlık dışı sömürü düzeni ortadan kalkıncaya kadar da sürecektir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bizim mücadelemiz Soma Katliamı’nda suçu bulunanların cezalandırılmasıyla sınırlı değil, aynı zamanda bu cinayetleri yaratan, insanı hayvan yerine koyan bu düzeni yıkıp, insanca yaşanacak bir düzen kurma mücadelesidir. Bu yolda her türlü mücadelede hep en ön saflar bizimdir.

Her duruşma günü olduğu gibi 23 Ocak’ta da Akhisar’da olacağız. 20.12.2016

HKP İzmir İl Örgütü