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Sorosçu Hacı Kemal’in çatırdayan koltuğunu sağlama almak, özellikle de kendisi için çok tehlikeli bir rakip olarak gördüğü Ümit Kocasakal’ı bertaraf edebilmek için başlattığı “Adalet Yürüyüşü”, çok çarpıcı bir gerçeği, en kör gözlerin bile görebileceği açıklıkta ortaya seriverdi

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Halkın Kurtuluş Yolu

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