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Suçun kallavisi, Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’inde olmak üzere; Meclisteki bu Amerikancı Dörtlü Çete, Türkiye’yi öylesine korkunç bir girdaba sürüklemiştir ki, buradan ancak bir Demokratik Halk Devriminin zaferiyle çıkılabilir

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Halkın Kurtuluş Yolu

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