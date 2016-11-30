Ülkemizde AKP iktidarında, tarikat, cemaat kıskacında

yolsuzluk ve katliamlar olağan hale gelmiştir

Adana Aladağ’da kız öğrenci yurdundaki yangında 13 kişinin hayatını kaybetmiş olması İktidara göre kader, gerçekte ise bir katliamdır. Konya’da çöken yurtta 18 öğrenci ve Diyarbakır’da Kur’an kursunda çıkan yangında 6 çocuğun yanarak ölmesi faciaları gibi, daha nice olaylar da AKP iktidarının tarikatları koruma ve kollama politikalarının bir sonucudur.

AKP devlet yurtlarını yıkmakta veya bakım bahanesiyle öğrencileri tarikat yurtlarına teslim etmektedir. Bu yurtlar devlet eliyle finanse edilmekte, tarikatlar kollanmaktadır. Daha önceki olaylarda görüldüğü gibi Aladağ Yurt yangınında da tarikat bağlantısı gözlerden kaçırılacak üzeri örtülecek, sorumlular korunacaktır.

Tüm tarikat yurtları kapatılmalı, YİBO’lar (yatılı İlköğretim Bölge Okulları) ihtiyaç olan bölgelerde yeniden açılmalı; Anadolu’muzun köy çocukları laik ve bilimsel eğitim olanaklarına kavuşturulmalıdır. Bunlar ise AKP’nin ya da Meclisteki diğer partilerin yapabileceği bir iş değildir. Bu sorunların çözümü Halkın Kurtuluş Partisi öncülüğünde başarılacak Demokratik Halk İktidarındadır. 30.11.2016

HKP

Adana İl Örgütü