Templates by BIGtheme NET
SON HABERLER
GMT+2 03:01
Vatan satıcıların, millet ve halk düşmanlarının, ABD işbirlikçilerinin, BOP’un yerel taşeronlarının vatanseveri oynamaya kalkması, Şeytanın kendini ermiş evliya diye satmasına benzer

Yazar hakkında

Halkın Kurtuluş Yolu

İlgili Yazılar

Bir Yorum Yaz

E-GAZETE

Kategoriler

Portalımız açık kaynak özgür yazılım araçları kullanılarak hazırlanmıştır.CopyLEFT | 2014 | Halkın Kurtuluş Yolu