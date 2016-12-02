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Yanan bu yurtların, kurban edilen çocukların katilleri ABD Emperyalistleri ve başta Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’i gelmek üzere Meclisteki Dört Amerikancı Sermaye Partisidir!

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Halkın Kurtuluş Yolu

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