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Yaşasın 30 Ağustos Zaferimiz Büyük Zaferin 95. yıldönümünde Halkın Kurtuluş Partisi olarak Anıtkabir’deydik

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Halkın Kurtuluş Yolu

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