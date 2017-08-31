Yaşasın 30 Ağustos Zaferimiz

Büyük Zaferin 95. yıldönümünde Halkın Kurtuluş Partisi olarak Anıtkabir’deydik

Tüm Mazlum Halklara umut olan, örnek olan şanlı 30 Ağustos Zaferi’mizin 95’inci yıldönümünde, Mustafa Kemal’in ve Birinci Kuvayimilliyecilerin gerçek devamcıları, bu ülkenin İkinci Kurtuluş Savaşçıları, Halkın İktidarını kurma görevi Tarihen omuzlarına yüklenmiş HKP’liler olarak Kızılay’dan Anıtkabir’e yürüyüşe geçtik.

AKP’giller’in, halkımızın bu kutlamaya katılmasını engellemek için köşe başlarını, cadde girişlerini iş kamyonları, çöp kamyonları ile kapatması ise sıradan bir önlem değildi. Onların böyle yapması, halkımızı o sokaktan bu sokağa, o caddeden bu caddeye yönlendirmesi, zorluk çıkartması bir yandan halkımızın katılımını engellemek, diğer yandan çöp kamyonlarını dizerek bu Zaferin kazanılmasını sağlayan Ordu’nun bu kutlu gününü aşağılamak amacını taşıyordu elbette.

Yürüyüşe Kızılay YKM önünden Mustafa Kemal’in resminin ve “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” sözünün olduğu büyük pankartımız eşliğinde başladık.

Yürüyüş sırasında “Yaşasın 30 Ağustos Zaferimiz”, “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız”, “Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Kahrolsun ABD AB Emperyalizmi” sloganlarımızı haykırdık. Yürüyüşümüze ve sloganlarımıza halkımız da alkışları ile yoğun destek verdi.

Anıtkabir’de Aslanlı Yol, İkinci Kuvayimilliyecilerin kortejinin “Mustafa Kemal Ölümsüzdür” sloganlarıyla inledi. Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın önderi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Devrimci ruhu hakim oldu Anıtkabir’e. AKP’giller’e inat haykırıldı Birinci Kuvayimilliyecilerin gerçek özünü yansıtan sloganlar. Gardırop Atatürkçülerine inat haykırıldı Mustafa Kemal'in devrimciliğini, Antiemperyalist özünü yansıtan sloganlar. Flamalarımızla, sloganlarımızla, Devrimci inancımızla, Devrimci ruhumuzla geldik Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal’in Mozolesine.

Anıtkabir girişinde Partimiz Genel Sekreter Yardımcıları Av. Sait Kıran ve Av. Tacettin Çolak Yoldaşlar konuşma yaptılar.

Sait Yoldaş, Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının nezdinde tüm devrim şehitleri için saygı duruşuna davet etti halkımızı. Hep beraber selamladık bizden önce geçeni, savaşırken düşeni.

Tacettin Çolak Yoldaş konuşmasında Atatürk Orman Çiftliği arazisinin Dünyanın Baş haydutu ABD’ye peşkeş çekilmesini; Kurtuluş Savaşı’nın Batılı Emperyalistler ile Hilafet ve Saltanat özentisi Ortaçağcılara karşı yapılıp zafer elde edildiğini anlattı. Bugün ise Burjuva medyasının ve sağlı sollu burjuva aydınlarının her şeyi halkımızdan gizlemek için görmezden geldiklerini, Ege’de 18 tane adamızı ve kayalığımızı işgal eden Yunan Emperyalizmine Yunan Parababalarına karşı vatan topraklarımızı da savunmaya devam edeceğimizi, bunların hiç birini unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı anlattı.

Ardından Yoldaşımız; Ortaçağcı AKP’giller Hükümetinin 30 Ağustos’a ve diğer bayramlarımıza neden düşman olduğunu ve bunu halkımıza unutturmak için yaptıkları her şeye rağmen bu günleri daha çok hatırlatacağımızı ve daha gür sesle haykıracağımızı anlattı.

Ardından, yurtsever halkımızın alkışları eşliğinde yine kortej halinde ve sloganlarımızı haykırarak Aslanlı Yol’dan Tandoğan'a doğru yürüdük ve 30 Ağustos eylemimizi sonlandırdık.

Anıtkabir, son birkaç yıldan bu yana Tarihinde görmediği bir coşkuyu yaşıyor. Bir miting alanına dönüştürüyor Kurtuluş Partililer Anıtkabir’i.

Orada yatan Mustafa Kemal’in ve Birinci Kuvayimilliyecilerin uğrunda onurları dışında her şeylerini verdikleri Bağımsızlığa sahip çıkıyor Kurtuluş Partililer.

Bir inancın, bir umudun, bir savaşın savaşçıları olarak, yerli yabancı Parababalarına karşı ve onların işbirlikçileri Ortaçağcılara karşı, onların idaellerini savunduğunu ve İkinci Kurtuluş Savaşı’yla da bu idealleri bir daha yıkılmamak üzere hayata geçireceğinin sözünü veriyor.

Halkımıza umut oluyor, yol gösteriyor, örnek oluyor.

“Yeni Sevr’e karşı İkinci Kurtuluş Savaşı”nın Önderinin kim olduğunu gösteriyor halkımıza, halklarımıza.

Ve Kurtuluş Partililer, 17 yaşında elde silah Birinci Kuvayimilliye’ye katılan ve Köyceğiz Askeri Kumandanı olan Önderleri, Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın açtığı yolda kararlıca, inançlıca, bilinçlice ilerleyerek bu Zaferi gerçekleştireceğini gösteriyor.

Şan olsun Mustafa Kemal’e!

Şan Olsun Birinci Kuvayimilliyecilere!

And Olsun İkinci Kurtuluş Savaşı’nı Başaracağız!

Demokratik Halk İktidarını Kuracağız!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

30 Ağustos 2017

Halkın Kurtuluş Partililer