Yerin 7 kat altında, 4 gün süren gözaltına, mahkemeden 800 TL tazminat!

2015 1 Mayısı’nda Taksim’e çıkmak için Beşiktaş’ta toplanan ve yürüyüşe geçmek üzere beklerken, halayların çekildiği sırada Polis biber gazlarıyla, gaz bombalarıyla, joplarla, tomalarla vahşice kitleye saldırmış ve onlarca kişi yaralanmış, gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan insanların bir kısmı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, bir kısmı Gayrettepe Emniyet Müdürlüğünde bir kısmı ise Çağlayan Adliyesinin karakol haline getirilen -7’inci katının, soğuk, nemli bir mahzeninde tutulmuş, günlerce aç, susuz bekleme koltuklarının üzerinde yatmak zorunda bırakılmışlardı. 3 ayrı mahkemede açılan davaların tümü ise hemen bütün 1 Mayıs davalarında olduğu gibi beraatla sonuçlandı. Müvekkillerimizin bu davalardan beraat etmesi nedeni ile Maliye Hazinesine karşı haksız gözaltı nedeni ile maddi manevi tazminat davası açtık. Çağlayan Adliyesinin -7. Katında 4 gün boyunca tutulan ve İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıp Beraat eden müvekkilimiz için açtığımız tazminat davasında İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi 750,00 TL. manevi, 50,00 TL. maddi tazminat olmak üzere toplam 800,00 TL. tazminat ödenmesine hükmetti.

En temel demokratik haklarını kullanan; günlerce işinden, gücünden, okulundan edilen işçimize, emekçimize, öğrencimize yapılan engelleme, baskı, kötü muamele düşünülünce bu tazminat miktarı alay ederce verilmiş bir karardır. Elbette ki itiraz hakkımız kullanacağız. Ancak AKP’giller’in hukuk bürosuna dönüştürülen Yargımızın bu baskıdan kurtulması için de mücadelemiz devam edecek!

Davamız Halkın Kurtuluş Davasıdır! 15.11.2016

HALKÇI HUKUKÇULAR