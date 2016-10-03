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“Yerli” ve “milli” “irade”den tiyatroya 15 Temmuz Darbesi! DT bu yıl sadece yerli oyun sergileyecek

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Halkın Kurtuluş Yolu

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