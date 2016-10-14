YÖN Radyo Yalnız Değildir

AKP’giller, 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşından kesin bir galibiyetle çıkmıştı. Bu “zafer”i fırsat bilen AKP’giller, Pensilvanyalı İmam’ın çetesini temizleme bahanesiyle, OHAL’lerle ve KHK’larla bazı yurtsever unsurları susturarak halkın gerçeklere ulaşmasını engellemeye çalışmışlardır. YÖN Radyo da bu girişimlerden nasibini almış, 28 Eylül’de radyonun uydu yayınları durdurulmuştu. Bunun üzerine YÖN Radyo çalışanları ve dinleyicileri radyo binasında nöbete geçmişlerdir.

Türkiye’de gerçek devrimciliğin, yurtseverliğin temsilcisi olan biz Kurtuluş Partililer, 14 Ekim Cuma günü YÖN Radyo’ya dayanışma ziyaretinde bulunduk. Hukuki süreç hakkında çalışanlardan bilgi aldık, gündemi değerlendirdik, bundan sonra beraber neler yapabileceğimizi konuştuk. Bu süreçte onların her türlü yanında olacağımızı bildirdik.

Bu toprakların ortak sesi olan türkülerimiz susturulamayacak, susturmaya çalışanlar ise her zaman karşılarında halkın gerçek temsilcisi Kurtuluş Partililer’i bulacaklar. 14 Ekim 2016

Türküler Susturulamaz!

YÖN Radyo Susturulamaz!

YÖN Radyo Yalnız Değildir!

İstanbul’dan Kurtuluş Partililer