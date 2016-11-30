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Yunanistan, Lozan’la bize bırakılmış 18 Adamızı işgal etti. Buna göz yuman Kaçak Saraylı Reis ve Avanesi hakkında suç duyurusunda bulunduk. 21’inci Yüzyıl Mütareke Basını eylemimizde haber değeri görmedi!

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Halkın Kurtuluş Yolu

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